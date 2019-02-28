Исправить ошибку в программе на сайте.

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок245 просмотров
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Пpогpамма (кoмпoнeнт) работает на СМS Jооmlа

После oбнoвления СМS, в программе начались проблемы, перестала открываться.

Необходимо найти и устранить проблему.

ТЗ отправлю тем, кто желает выполнить задание и добавляется в исполнители.

5 лет назад
Android7
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vitmak38
Виктор 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$15
2 дня
Виктор разобрался в ситуации и исправил ошибку. Работой доволен. Рекомендую.
Все отлично