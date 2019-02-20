Конфигуратор ПК

$180
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен конфигуратор ПК не привязанный к сайту (с проверкой совместимости комплектующих). Желателен в виде веб сервиса , может быть в виде сайта, но со своей подгрузкой прайс листов (без всяких левых облачных серверов).

5 лет назад
guest_15506637678235
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад