Дополнение мета тега Title в Товарах - Opencart

$5
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Добрый день

На сайте http://torg-lider.ru нужно автоматом настроить так:

На страницах товаров Title дополнить "купить в Казани", для примера:

МТ-1174 Отпариватель для одежды — «Торг Лидер»

(https://torg-lider.ru/soputstvuyushchie-tovary/otparivateli/otparivatel-napolnyy/mt-1174-otparivatel-dlya-odezhdy.html), настроить "МТ-1174 Отпариватель для одежды купить в Казани — «Торг Лидер»"

Постоплата рублями 300 руб 

OpenCart
5 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад