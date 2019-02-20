Нужно сделать сайт. Фирменный стиль разработан. Наполнение есть. Примерные варианты как бы хотелось видеть сайт тоже есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для приложений вайбер и вотсап вайбера и вотсапа – чтобы он одно сообщение рассылал персонально по списку контактов каждому собеседнику.
Нужна ориентировочная стоимость и сроки реализации.
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