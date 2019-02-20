Roystat Помощь в интеграции сервиса Roystat

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно интегрировать сквозную аналитику+проконсультировать по работе самого сервиса.

Сейчас мы работаем c amocrm, так же на сайте есть несколько форм заказа и номер телефона.

Соответственно нужно чтобы все что на сайте работало в связке с сервисом Roystat.

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по сайту CMS Fast-Sales

    Изменить алгоритм поиска на сайте.  На текущий момент раз в сутки производится индексирование по артикулу.  Если поисковый запрос найден в индексе, то выводится соответствующий товар, если не найден, осуществляется полнотекстовый поиск.  Во-первых, нужно исправить ошибку. Если товар был ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать конструктор заборов на сайт

    Нужно сделать конструктор заборов для сайта, сроки исполнения- неделя.Пример конструктора скину потом. Конструктор нужно сделат и потом поместить его на сайт сделанный на платформе ЛП. Цену будем обговаривать.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка веб сервиса для Яндекс Директ

    Нужен небольшой сервис для Яндекс Директ (требуется знание API Яндекс директ)   Нужно будет выложить на сайте (сайт на VDS, дебиан)   Бекэнд+фронтэнд.  ТЗ кандидату.  Рассматриваю только тех кто уже знает API яндекс директ или тех кто в быстрые сроки готов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист, внести правки на сайт

    Есть сайт на платформе Юпи. На нем нужно:  1) заменить 4 баннера на главной странице, 1 баннер с главной страницы удалить совсем;  2) убрать вкладку "Событие месяца";  3) заменить карты на страницах мероприятий с платных карт google на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Такси CRM дописать GETT и Яндекс.Такси

    Yandex платежи (ПП)   uber5   CodeIgniter Web Framework   Имеем текущую CRM работающую с Яндекс.Такси, необходимо доработки:   1. Добавить возможность выгружить поездки водителей по API, инструкция прилагается.   Возможность добавить город, как по Яндекс в Web интерфейсе.   2. Есть текущая база водителей Яндекс.Такси, нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Веб программист для разработки калькулятора на сайт

    Нужно разработать графический калькулятор на сайт. Сайт собран у меня на платформе Тильда.   Касательно калькулятора, какой он должен быть.   Калькулятор высчитывает доход человека, при покупке курса по финансовой грамотности и отображает следующие показатели:  1. начальный доход   2. накопления   3. расходы/долги/кредиты   В ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется толковый программист для доработки проекта

    $4000

    Сумма выделенная на стартап. Типа небольшой соцсети. Только программирование. Дизайн есть полностью, верстка в процессе. http://roosholod.by/reg/page1.html http://roosholod.by/reg/page2.html Оплата поэтапно. Возможна частичная предоплата. Но не с нуля. Вам придется продемонстрировать вначале свои навыки. Для того, чтоб общаться дальше ответьте на ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос сайта с WIX и доработка

    Добрый день!  Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. Доменное имя сайта так ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сортировка товаров по категории wordpress

    Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо 1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке 2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад