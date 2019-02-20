Такси CRM дописать GETT и Яндекс.Такси

Yandex платежи (ПП)

uber5

CodeIgniter Web Framework

Имеем текущую CRM работающую с Яндекс.Такси, необходимо доработки:

1. Добавить возможность выгружить поездки водителей по API, инструкция прилагается.

Возможность добавить город, как по Яндекс в Web интерфейсе.

2. Есть текущая база водителей Яндекс.Такси, нужно состыковать водителей Яндекс.Такси и Gett в разных городах.

Может просто поле добавить уникальный ID в карточку водителя. См. скрин. Если водитель есть в базе Яндекс, то добавить ему ID

3. Отдельно иметь сумму по Gett, отдельно по Яндекс, т.к. Яндекс списывается самостоятельно из таксометра.

Или

Начислять эту сумму на счет таксомтера, а потом всю её списывать, вместе с платой за Яндекс и Gett

4. Возможность выставлять процент, которые будет удерживаться с поездок.

Сумма водителю, на счет GETT = это его полный заработок общий процент наличные

Пример выгрузки прикрепил

5. Возможность подгружать файл с бонусами на счет Gett, прикрепил файл.

6. Мелкие доработки по фильтру, дописать.

Что интересно от кандидата:

1. Время

2. Понимание процесса, доп вопросы

3. Опыт работы именно с такой задачей.

З.ы. Механика работы с Gett.

Нажал кнопку выгрузились 1 раз в неделю данные за прошлую неделю, которые могу сам выставить.

Выставил % своей комиссии

Загрузил бонусы водителей

Выставил % своей комиссии за бонусы

Вся сумма загрузилась в Таксмометр, с пометкой плата за GETT.

Далее уже рабочая CRM, выгружаем сумму из Таксметра и платим её.

http://Lk.uber5.ru

Бюджет 10 000 р.