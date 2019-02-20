Такси CRM дописать GETT и Яндекс.Такси

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Yandex платежи (ПП)  

uber5  

CodeIgniter Web Framework  

Имеем текущую CRM работающую с Яндекс.Такси, необходимо доработки:  

1. Добавить возможность выгружить поездки водителей по API, инструкция прилагается.  

Возможность добавить город, как по Яндекс в Web интерфейсе.  

2. Есть текущая база водителей Яндекс.Такси, нужно состыковать водителей Яндекс.Такси и Gett в разных городах.  

Может просто поле добавить уникальный ID в карточку водителя. См. скрин. Если водитель есть в базе Яндекс, то добавить ему ID  

3. Отдельно иметь сумму по Gett, отдельно по Яндекс, т.к. Яндекс списывается самостоятельно из таксометра.  

Или  

Начислять эту сумму на счет таксомтера, а потом всю её списывать, вместе с платой за Яндекс и Gett  

4. Возможность выставлять процент, которые будет удерживаться с поездок.  

Сумма водителю, на счет GETT = это его полный заработок общий процент наличные  

Пример выгрузки прикрепил  

5. Возможность подгружать файл с бонусами на счет Gett, прикрепил файл.  

6. Мелкие доработки по фильтру, дописать.  

Что интересно от кандидата:  

1. Время  

2. Понимание процесса, доп вопросы  

3. Опыт работы именно с такой задачей.  

З.ы. Механика работы с Gett.  

Нажал кнопку выгрузились 1 раз в неделю данные за прошлую неделю, которые могу сам выставить.  

Выставил % своей комиссии  

Загрузил бонусы водителей  

Выставил % своей комиссии за бонусы  

Вся сумма загрузилась в Таксмометр, с пометкой плата за GETT.  

Далее уже рабочая CRM, выгружаем сумму из Таксметра и платим её.

http://Lk.uber5.ru

Бюджет 10 000 р.

5 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад