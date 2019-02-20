Сделать и установить фильтр на сайт (модх)

На сервере полетел диск с БД от сайтов, остались только файлы (сайты были на вордпресс) Необходимо с помощью данных из вебархива и оставшихся файлов восстановить сайты на новом сервере? Сайты не объемные, примерно 10-20 страниц каждый, всего ...