Программирование Webинтерфейса c контроллером на REACT

Нужно создать

1. Webинтерфейс пользователяcконтроллером;

Компоненты страницы:

После полосы меню со стилями интерьеров, веб страница условно разделяется на две половины по вертикали.

В верху интерфейса:

Доступные сцены интерьера должны быть реализованы в виде превью версий изображений (размером с 200x200 пикселей условно) в меню при нажатии на одно из названий стилей.

В левой половине интерфейса:

При нажатии на одно из превью версий изображений в окошке ниже (с размерами 800х800 пикселей условно) появляется полная версия изображения где визуально должны быть обозначены предметы, которые можно менять.

В правой половине интерфейса – меню:

Лейблы с выпадающими списками доступных для замены предметов для выбранной сцены

В выпадающих списках показываются те предметы, которые соответствуют допустимым параметрам предметов заданные в свойствах каждой сцены (Работает контроллер)

Дополнительно – независимо от выбранной сцены показывался компонент выбора вариантов для расширенной фильтрации (сверху-вниз от наиболее важных):

цветовой гаммы по которому можно было фильтровать списки доступных предметов для выбора;

размера бюджета общей сумы стоимости всех доступных для замены предметов интерьера;

стилю предметов, например, если хочется в интерьер стиля классика подобрать предметы стиля лофт и т.д. Возможно этот пункт сделать доступным для каждого отдельного предмета, а не группы предметов в целом.

Поля для ввода контактных данных клиента:

Имя, email, номер телефона.

Кнопка Отправить на рендер для отправки в 3Dsmax задания свыбранными настройками после нажатия, при этом исчезнув с экрана и появления на её месте сообщения об успешной отправке данных.

2. Базу данных;

Использовать MYSQL

3. Скрипт связи с 3DsMax.

Нужно сделать скрипт для управления автоматического запуска рендера в 3D Max по заданным параметрам.

Более подробное техническое задание в приложенном файле.

Бюджет 5000 р.