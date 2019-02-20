Нужно сделать импорт товаров от 10 разных поставщиком, которые предоставляют ссылки. Движок OpenCart 2.3 Также настроить автоматическое обновление.
Программирование Webинтерфейса c контроллером на REACT
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать
1. Webинтерфейс пользователяcконтроллером;
Компоненты страницы:
После полосы меню со стилями интерьеров, веб страница условно разделяется на две половины по вертикали.
В верху интерфейса:
Доступные сцены интерьера должны быть реализованы в виде превью версий изображений (размером с 200x200 пикселей условно) в меню при нажатии на одно из названий стилей.
В левой половине интерфейса:
При нажатии на одно из превью версий изображений в окошке ниже (с размерами 800х800 пикселей условно) появляется полная версия изображения где визуально должны быть обозначены предметы, которые можно менять.
В правой половине интерфейса – меню:
Лейблы с выпадающими списками доступных для замены предметов для выбранной сцены
В выпадающих списках показываются те предметы, которые соответствуют допустимым параметрам предметов заданные в свойствах каждой сцены (Работает контроллер)
Дополнительно – независимо от выбранной сцены показывался компонент выбора вариантов для расширенной фильтрации (сверху-вниз от наиболее важных):
цветовой гаммы по которому можно было фильтровать списки доступных предметов для выбора;
размера бюджета общей сумы стоимости всех доступных для замены предметов интерьера;
стилю предметов, например, если хочется в интерьер стиля классика подобрать предметы стиля лофт и т.д. Возможно этот пункт сделать доступным для каждого отдельного предмета, а не группы предметов в целом.
Поля для ввода контактных данных клиента:
Имя, email, номер телефона.
Кнопка Отправить на рендер для отправки в 3Dsmax задания свыбранными настройками после нажатия, при этом исчезнув с экрана и появления на её месте сообщения об успешной отправке данных.
2. Базу данных;
Использовать MYSQL
3. Скрипт связи с 3DsMax.
Нужно сделать скрипт для управления автоматического запуска рендера в 3D Max по заданным параметрам.
Более подробное техническое задание в приложенном файле.
Бюджет 5000 р.
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