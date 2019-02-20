Восстановить сайт

Сервис изучения немецкого языка. На данный момент имеется сайт «Немецкий образовательный центр» - [url=https://dszentrum.com.ua/]https://dszentrum.com.ua/[/url] Надо добавить раздел онлайн обучения немецкого языка. Пункты раздела: - ВИДЕОПАЗЛЫ - АУДИОПАЗЛЫ - УРОКИ - ТРАНСЛЕЙТЫ [u]Подробнее: [/u] [b]- ВИДЕОПАЗЛЫ[/b] Раздел будет содержать 30 уроков/видеопазлов. Алгоритм работы: Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь [url=https://puzzle-english.com/videopuzzles]https://puzzle-english.com/videopuzzles[/url] При ...
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На сервере полетел диск с БД от сайтов, остались только файлы (сайты были на вордпресс)
Необходимо с помощью данных из вебархива и оставшихся файлов восстановить сайты на новом сервере?
Сайты не объемные, примерно 10-20 страниц каждый, всего порядка 5 сайтов
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