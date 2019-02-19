Решить проблему

Добрый вечер! У меня сайт на wordpress. Проблема такая. После оплаты через Paypal клиент не может скачать товар.

Заказ уходит на удержание, страница с загрузкой не выходит клиенту. Хотя в настройках товара выбираю: скачиваемый товар.

Сможете помочь?