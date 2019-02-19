Внести правки в 2 формы заявок на php

Есть сайт спортивного мероприятия, создан в Adobe Muse, в одну из страниц встроена руками форма регистрации участников (php) и заказа различной продукции, данные идут в базу MySQL и показываются в админке, а после оплаты участникам отправляется подтверждение на email.

Нужно внести правки в одну форму по заказу сувенирки и доделать вторую, по замене участника, чтобы обращалась к базе MySQL и потом отправляла заявку

Держим постоянную связь через skype, telegram

Закончить к 24 февраля