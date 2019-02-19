Автоматизация процесса онлайн-кассы (эвотор 7.2)

Подскажите как сделать или помогите сделать. Нужно интегрировать софт с эвотором 7.2. Сейчас приходится дублировать действия сначало пробивать заказ в софте – для билинга. Затем вбивать заказ в онлайн-кассе для печати чека. Нужно чтобы было так вбил заказ в софте он соединился с эвотором и автоматически попросил его пробить чек.