Автоматизация процесса онлайн-кассы (эвотор 7.2)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка72 просмотра
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Подскажите как сделать или помогите сделать. Нужно интегрировать софт с эвотором 7.2. Сейчас приходится дублировать действия сначало пробивать заказ в софте – для билинга. Затем вбивать заказ в онлайн-кассе для печати чека. Нужно чтобы было так вбил заказ в софте он соединился с эвотором и автоматически попросил его пробить чек.

5 лет назад
strelkovgeorgiy
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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