Автоматизация процесса онлайн-кассы (эвотор 7.2)

Доброго дня! Есть несколько мелких примитивных задач ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ◘ Задача ◘ Есть сайт [url=https://prazdnikilux.ru/]https://prazdnikilux.ru/[/url] нужно установить на всех страницах один счетчик яндекс метрики сверстан вручную, могу ошибаться но по-моему там на разных страницах стоят разные счетчики метрики страниц там около 10-20, надеюсь что есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подскажите как сделать или помогите сделать. Нужно интегрировать софт с эвотором 7.2. Сейчас приходится дублировать действия сначало пробивать заказ в софте – для билинга. Затем вбивать заказ в онлайн-кассе для печати чека. Нужно чтобы было так вбил заказ в софте он соединился с эвотором и автоматически попросил его пробить чек.
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