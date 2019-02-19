Несколько простых задач на самописном лендинге

Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Есть несколько мелких примитивных задач
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◘ Задача ◘
Есть сайт https://prazdnikilux.ru/ нужно установить на всех страницах один счетчик яндекс метрики
сверстан вручную, могу ошибаться но по-моему там на разных страницах стоят разные счетчики метрики
страниц там около 10-20, надеюсь что есть возможность прописать чтобы автоматически на всех страницах устанвоился новый код, а не вручную ставить на каждую страницу
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◘ Задача ◘
Создать копии страниц
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html
и разместить их по этим адресам
https://prazdnikilux.ru/сopy-yubilei/index.html
https://prazdnikilux.ru/сopy-vzrosliy-den-rogdenia/index.html
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◘ Задача ◘
Убрать лого и текст со ссылкой из подвала http://joxi.ru/GrqKaaeIQL1Bl2
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◘ Задача ◘
Заменить цифру 6 на 7
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◘ Задача ◘
Убрать "-ти", т.е. оставить просто Диана Арбенина на 30-летии
здесь также убрать "-ти"
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◘ Задача ◘
Заменить фотографии и название этого блока http://joxi.ru/KAxXkk5TMNWaGA
+ добавить видео как в этом блоке http://joxi.ru/DmB4YYEHwbdoRA
новое название: Юбилей на яхте Radisson
(!)ВАЖНО-1(!): скорость загрузки всех страниц должна остаться такой же
(!)ВАЖНО-2(!): на этом лендинге сделана специфическая адаптация под мобильные этого блока, важно чтобы после замены фотографий они корректно отображались на всех устройствах, также как сейчас
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◘ Задача ◘
Есть страница https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html
она полностью такая же как и юбилей, отличается только одно слово на первом экране Юбилей/День рождения http://joxi.ru/Vm6zYYbTDoBnDm
получившуюся страницу с юбилеями с внесенными изменениями нужно скопировать, вставить на эту страницу
https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html
и поменять слово "юбилей" на "день рождения"
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Предпочтение тем, кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет, така как задачи примитивные
=========
ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
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Задача считается полностью выполненной когда все изменения внесены и лендинг корректно работает на все операционных системах, во всех браузерах, во всех разрешениях, а также на мобильных устройствах(!)
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(!)ВАЖНО(!): скорость загрузки всех страниц должна остаться такой же
Проверяем скорость загрузки по этому сервису: https://tools.pingdom.com/#5a416fa23b800000
текущий показатель: 2,40 сек
страна проверки Германия - Франфурт
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