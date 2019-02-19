Несколько простых задач на самописном лендинге

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок188 просмотров
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Доброго дня! Есть несколько мелких примитивных задач

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◘ Задача ◘

Есть сайт https://prazdnikilux.ru/  нужно установить на всех страницах один счетчик яндекс метрики

сверстан вручную, могу ошибаться но по-моему там на разных страницах стоят разные счетчики метрики

страниц там около 10-20, надеюсь что есть возможность  прописать чтобы автоматически на всех страницах устанвоился новый код, а не вручную ставить на каждую страницу

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◘ Задача ◘

Создать копии страниц 

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html 

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html

и разместить их по этим адресам

https://prazdnikilux.ru/сopy-yubilei/index.html 

https://prazdnikilux.ru/сopy-vzrosliy-den-rogdenia/index.html

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◘ Задача ◘

Убрать лого и текст со ссылкой из подвала http://joxi.ru/GrqKaaeIQL1Bl2 

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◘ Задача ◘

Заменить цифру 6 на 7

http://joxi.ru/vAWM88YI1wY07m 

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◘ Задача ◘

Убрать "-ти", т.е. оставить просто Диана Арбенина на 30-летии

http://joxi.ru/vAWM88YI1wY07m 

здесь также убрать "-ти"

http://joxi.ru/KAxXkk5TMkn7QA

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◘ Задача ◘

Заменить фотографии и название этого блока  http://joxi.ru/KAxXkk5TMNWaGA 

 + добавить видео как в этом блоке http://joxi.ru/DmB4YYEHwbdoRA 

новое название: Юбилей на яхте Radisson

(!)ВАЖНО-1(!): скорость загрузки всех страниц должна остаться такой же

(!)ВАЖНО-2(!): на этом лендинге сделана специфическая адаптация под мобильные этого блока, важно чтобы после замены фотографий они корректно отображались на всех устройствах, также как сейчас

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◘ Задача ◘

Есть страница https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html 

она полностью такая же как и юбилей, отличается только одно слово на первом экране Юбилей/День рождения http://joxi.ru/Vm6zYYbTDoBnDm 

получившуюся страницу с юбилеями с внесенными изменениями нужно скопировать, вставить на эту страницу 

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html 

и поменять  слово "юбилей" на "день рождения"

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Предпочтение тем, кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет, така как задачи примитивные 

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

---

Задача считается полностью выполненной когда все изменения внесены и лендинг корректно работает на все операционных системах,  во всех браузерах, во всех разрешениях, а также на мобильных устройствах(!)

=======

(!)ВАЖНО(!): скорость загрузки всех страниц должна остаться такой же

Проверяем скорость загрузки по этому сервису:   https://tools.pingdom.com/#5a416fa23b800000 

текущий показатель: 2,40 сек

страна проверки Германия - Франфурт

http://joxi.ru/Rmz5yygf0B6z4r 

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5 лет назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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