Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику

Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Roistat или Amo в Analytics (в идеале ещё и в метрику). Также нужно настроить передачу отдельной конверсией сделок по которым прошла оплата, и по-возможности сумму оплаты.

Напишите пожалуйста цену и сроки