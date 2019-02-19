Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику

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Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Roistat или Amo в Analytics (в идеале ещё и в метрику). Также нужно настроить передачу отдельной конверсией сделок по которым прошла оплата, и по-возможности сумму оплаты. 

Напишите пожалуйста цену и сроки

5 лет назад
mihhaperov356
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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