Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику

Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Roistat или Amo в Analytics (в идеале ещё и в метрику). Также нужно настроить передачу отдельной конверсией сделок по которым прошла оплата, и по-возможности сумму оплаты.
Напишите пожалуйста цену и сроки
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