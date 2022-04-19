Создать "жесткую связку" формы заявки на сайте с оплатой этой заявки.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки1884 просмотра

На сайте существует форма подачи заявки, подразумевающая оплату за обработку этой формы. Интегрирован PayPal на который происходит редирект после заполнения всех обязательных полей формы на сайте и нажатия кнопки Submit. Проблема в том, что заявка принимается независимо от того, оплатит клиент или нет. Необходимо создать жесткую привязку оплаты к приему заявки (с ее последующей отправкой на установленные имейлы, загрузки в Google sheets и AmoCRM).

Сейчас сайт размещен на тильде, на ней же создавался. Возможности тильды не позволяют реализовать эту, достаточно стандартную функцию приемлемым способом. По этому решено перенести сайт с тильды. Опытным путем проверена работоспособность переноса архива сайта - все работает. С этим проблем мне должно быть ни каких. 

Алгоритм действий клиента с формой заявки видится следующим: 1) заполнения всех обязательных полей формы и нажатие кнопки Submit; 2) автоматический переход на PayPal (или любую иную систему оплаты) или pop-up окно для осуществления платежа; 3) осуществление оплаты; 4) обратный автоматический переход на наш сайт для подтверждения того что заявка успешно принята. Связка с PayPal желательна, но не обязательна: можно использовать другую платформу для приема платежей клиентов преимущественно из США. Единственный "продукт" который оплачивают посетители сайта это плата за обработку на поступление в школу. Эта оплата стабильна в стоимости - $100 и стабильна по количеству - 1 ед. на одну анкету.

AmoCRMTilda
4 года назад
dimakiev
47 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$300
8 дней
Escrow
Отличная работа
Спасибо за интересный проект. Понятное ТЗ, все время на связи и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Василий
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
155 отзывов
4 года назад
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад