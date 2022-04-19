Требуется выполнить правки на сайте: https://truba24.ru/ При размещении объявлений - указывает не корректную дату 30 ноября, -1 Сделать работающую сортировку объявлений Сайт написан на фреймворке Kohana
Создать "жесткую связку" формы заявки на сайте с оплатой этой заявки.
На сайте существует форма подачи заявки, подразумевающая оплату за обработку этой формы. Интегрирован PayPal на который происходит редирект после заполнения всех обязательных полей формы на сайте и нажатия кнопки Submit. Проблема в том, что заявка принимается независимо от того, оплатит клиент или нет. Необходимо создать жесткую привязку оплаты к приему заявки (с ее последующей отправкой на установленные имейлы, загрузки в Google sheets и AmoCRM).
Сейчас сайт размещен на тильде, на ней же создавался. Возможности тильды не позволяют реализовать эту, достаточно стандартную функцию приемлемым способом. По этому решено перенести сайт с тильды. Опытным путем проверена работоспособность переноса архива сайта - все работает. С этим проблем мне должно быть ни каких.
Алгоритм действий клиента с формой заявки видится следующим: 1) заполнения всех обязательных полей формы и нажатие кнопки Submit; 2) автоматический переход на PayPal (или любую иную систему оплаты) или pop-up окно для осуществления платежа; 3) осуществление оплаты; 4) обратный автоматический переход на наш сайт для подтверждения того что заявка успешно принята. Связка с PayPal желательна, но не обязательна: можно использовать другую платформу для приема платежей клиентов преимущественно из США. Единственный "продукт" который оплачивают посетители сайта это плата за обработку на поступление в школу. Эта оплата стабильна в стоимости - $100 и стабильна по количеству - 1 ед. на одну анкету.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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