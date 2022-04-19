Создать "жесткую связку" формы заявки на сайте с оплатой этой заявки.

На сайте существует форма подачи заявки, подразумевающая оплату за обработку этой формы. Интегрирован PayPal на который происходит редирект после заполнения всех обязательных полей формы на сайте и нажатия кнопки Submit. Проблема в том, что заявка принимается независимо от того, оплатит клиент или нет. Необходимо создать жесткую привязку оплаты к приему заявки (с ее последующей отправкой на установленные имейлы, загрузки в Google sheets и AmoCRM).

Сейчас сайт размещен на тильде, на ней же создавался. Возможности тильды не позволяют реализовать эту, достаточно стандартную функцию приемлемым способом. По этому решено перенести сайт с тильды. Опытным путем проверена работоспособность переноса архива сайта - все работает. С этим проблем мне должно быть ни каких.

Алгоритм действий клиента с формой заявки видится следующим: 1) заполнения всех обязательных полей формы и нажатие кнопки Submit; 2) автоматический переход на PayPal (или любую иную систему оплаты) или pop-up окно для осуществления платежа; 3) осуществление оплаты; 4) обратный автоматический переход на наш сайт для подтверждения того что заявка успешно принята. Связка с PayPal желательна, но не обязательна: можно использовать другую платформу для приема платежей клиентов преимущественно из США. Единственный "продукт" который оплачивают посетители сайта это плата за обработку на поступление в школу. Эта оплата стабильна в стоимости - $100 и стабильна по количеству - 1 ед. на одну анкету.