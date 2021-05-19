Сделать клон сайта-визитки

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Закрыт8 заявок1902 просмотра

Пациент: diamondway(точка)jewelry

Реализовать желательно или на WordPress или на OcStore (зашив все магазиновские блоки).

Адаптация/Кроссбраузерность

ocStoreWordPress
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Dezmagic-studio
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