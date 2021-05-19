Сделать 13 таблиц на Wordpress через какой то плагин или в ручную в стандартом редакторе WP Не обязательно цветными
Сделать клон сайта-визитки
Пациент: diamondway(точка)jewelry
Реализовать желательно или на WordPress или на OcStore (зашив все магазиновские блоки).
Адаптация/Кроссбраузерность
Заявки фрилансеров
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