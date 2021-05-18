VueJS + PHP Woocommerce доработка плагина

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Закрыт1 заявка1591 просмотр

Имеется плагин (визуальный конфигуратор товаров) для добавления вариативных товаров в Woocommerce (CMS WP).

Плагин был частично доработан и адаптирован для отображения товаров.

Фронт-энд отображается корректно, однако нет возможности добавлять вариативный товар из админки. Необходим разработчик с навыками VueJS +

PHP (WP), который готов доработать админку плагина, чтобы можно было

удобно и интуитивно понятным способом добавлять товары на сайт.

Финальную стоимость обсудим после обсуждения.

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4 года назад
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Максим 
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Роман
 
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