Доработка Wordpress Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1277 просмотров

На сайте Wordpress Woocommerce нужно исправить ошибку. В английской версии сайта в корзине не работает выбор "города доставки". В русской версии сайта все работает.

Сайт - p o k r a s . s h o p   (писать без пробелов)

WooCommerceWordPress
4 года назад
dido81
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад