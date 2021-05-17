Модернизация сайта на MODX (подключение мультиязычности)

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Закрыт2 заявки1075 просмотров

Необходимо доработать функционал сайта bricscad-ukraine.com.ua, добавив мультиязычность (MODX).

MODX
4 года назад
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