Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress. Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт, подкорректировать в ...
Модернизация сайта на MODX (подключение мультиязычности)
Необходимо доработать функционал сайта bricscad-ukraine.com.ua, добавив мультиязычность (MODX).
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