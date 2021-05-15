Правки на wordpress

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Закрыт3 заявки12341 просмотр

Нужно сделать процесс покупки таким образом

Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со всей информацией о заказе, так же ссылкой на оплату самого заказа

WordPress
4 года назад
denis-chernykl
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