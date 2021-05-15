Правки на wordpress

Нужно сделать процесс покупки таким образом

Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со всей информацией о заказе, так же ссылкой на оплату самого заказа