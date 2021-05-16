Обновить сайт на opencart. Доработать сайт по тз

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1315 просмотров

Нужно обновить сайт на opencart. Доработать сайт по тз. Обсуждаение и детальное тз вышлю при переписке.

Opencart
4 года назад
guest_16211393067983
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