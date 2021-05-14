Правки сайта WP

Удивил исполнитель своей необязательностью! срок был - 4 дня, а воз и ныне там. Но самое возмутительное, не отвечать на сообщения ровно по истечении 4 дней. Если ты занят, зачем набирать проекты? Если тебе не хватает способностей, зачем браться за проекты и подводить людей.