Правки сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1207 просмотров

- откорректировать хэдер/футер

- добавить формы обратной связи

- добавить кликабельные кнопки (соцсети/телефон)

- создать страницу опросника и разместить ссылку в футере

- реализовать еще одну языковую версию сайта

- подкорректировать мобильную версию

- добавить функционал гугл карт (проложить маршрут)

Подробное ТЗ и адрес сайта по запросу. 

WordPress
4 года назад
Saga_Nuren
Катерина 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$80
4 дня
Удивил исполнитель своей необязательностью! срок был - 4 дня, а воз и ныне там. Но самое возмутительное, не отвечать на сообщения ровно по истечении 4 дней. Если ты занят, зачем набирать проекты? Если тебе не хватает способностей, зачем браться за проекты и подводить людей.

Заявки фрилансеров

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад