Wordpress небольшие правки по сайту + настроить комментарии
Добрый день, на сайте на Wordpress настроить штатный модуль комментариев (включить в нужные рубрики) + поправить нюансы по вёрстке, 2 таблички с выводимыми товарами плавают из-за разного размера картинок.
+ предусмотрен но не доделан скрипт смены шапки сайта через плагин fields, то как сделал предыдущий исполнитель работает только с одной рубрикой...
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