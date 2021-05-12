Wordpress небольшие правки по сайту + настроить комментарии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1455 просмотров

Добрый день, на сайте на Wordpress настроить штатный модуль комментариев (включить в нужные рубрики) + поправить нюансы по вёрстке, 2 таблички с выводимыми товарами плавают из-за разного размера картинок.

+ предусмотрен но не доделан скрипт смены шапки сайта через плагин fields, то как сделал предыдущий исполнитель работает только с одной рубрикой...

WordPress
4 года назад
deMike
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