Сайт на WP. Нужно добавить функционал - чтобы к комментариям можно было добавить фотографию. И поставить фото на аватарку. (регистрации нет)
Доработать карточку товара Woocommerce
CMS: Wordpress
Тема: Poeme
Внести изменения в шаблон карточки товара woocomerce по PSD макету.
Заявки фрилансеров
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