Доработать карточку товара Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки7518 просмотров

CMS: Wordpress

Тема: Poeme 

 Внести изменения в шаблон карточки товара woocomerce по PSD макету. 

WooCommerceWordPress
4 года назад
Intern85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 года назад
Константин
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад