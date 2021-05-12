Правки сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок2360 просмотров

Сайт на WP.

Нужно добавить функционал - чтобы к комментариям можно было добавить фотографию.

И поставить фото на аватарку. (регистрации нет)

WordPress
4 года назад
mars0777
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Самвел
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад