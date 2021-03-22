mars0777

Евгений Николаев mars0777

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать шалон для соц сетей
Четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую!
Быстро и качественно! Сотрудничеством очень доволен. При необходимости обращусь еще.
Ответный отзыв
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
3 года назад
Внести правки на сайт
Всем рекомендую.
Пока работаем.
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$50
10 баллов
3 года назад
Увеличить скорость работы сайта
Все прошло хорошо.
Работа выполнена быстро и качественно. Алексей был всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Quas1
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
3 года назад
Сделать сайт (лэндинг)
Рекомендую к сотрудничеству
Все супер!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$300
10 баллов
3 года назад
Собрать информацию с карт.
Все хорошо!
Все качественно и в срок. Рекомнедую!
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