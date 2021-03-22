Добрый вечер! Есть сайт маркетингового агентства, мы будем делать его редизайн. Необходимо подготовить рекомендации по SEO. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта. Обращаю внимание на рейтинг и отзывы. Если вы только зарегистрировались на сайт бирже - ...
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрытгод назад
- $10
Добрый день! Нужно сделать шаблон для инстаграма и вконтакте. У меня уже есть в jpg. Но нужно сделать приближенный в psd.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Сайт на WP. Нужно добавить функционал - чтобы к комментариям можно было добавить фотографию. И поставить фото на аватарку. (регистрации нет)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт на WP. На нем есть поиск компаний по категориям в виде карты с точками. Но все сильно тормозит. Нужно увеличить скорость загрузки карты или убрать карту.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Отрисовать шапку для яндекс дзена. юридическая тематика.Баннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Сайт на WordPress'e. Нужно увеличить PageSpeed для мобильных версий с 16, для десктопных с 68.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно внести правки. Сайт на Wordpress'e. Бюджет огнаничен.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно провести полную оптимизацию сайта. Далее можно будет говорить о внешних работах. Обращаю внимание на рейтинг исполнителя и отзывы о его работе.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый вечер! Задача внести правки на сайт. Интернет-магазин запчастей. НО! Сайт на PHP. Сделано все на фреймфорвке laravel, так же сайт привязан по API с складской программе. Нужен специалист, который все четко сделает. Обращаю внимание на кол-во положительных отзывов.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Задача - нужно написать скрипт, чтобы тот парсил информацию, которая есть на различных картах в отдельный сайт (систему). Логотип, адрес, график работы, оценки и тд. Дополнительно настроить функционал для анализа данных по определенным критериям (район, оценка, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $250
Добрый день! Есть сайт, нужно его обновить. Сделать сайт ПОД КЛЮЧ. Система управления подойдет Вордпресс. Неактуальную информацию нужно будет убрать, новую добавить. Обращаю внимание на портфолио и кол-во отзывов у заказчиков.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! В поисках исполнителей на постоянной основе по разработке приложений. iOS, Android, Windows. Интересуют условия работы.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Делаем сайт (лэндинг). Тема мобильные приложения. Не можем разораться с дизайном. Как и что сделать. Нужна помощь)Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Добрый день!Нужно оперативно сделать лэндинг для продаж. Ориентировочно 8-11 блоков (с учетом форм заявок)Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать шаблон для постов в интаграм. Магазин игрушек.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Добрый день! Нужно оперативно сделать лэндинг для продаж. Ориентировочно 8-11 блоков (с учетом форм заявок)Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть дизайн и верстка, задача натянуть движок. CMS Bitrix.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно настроить и запустить рекламу в яндексе и гугле. Тематика - создание мобильных приложений.Контекстная реклама25 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Задача - сделать сайт на битриксе (строительство домов) Дизайн у меня есть. Верстки нет. Готов заплатить 1000$.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно отрисовать дизайн + верстка. Сайт строительной тематики. Далее возможно сотрудничество по полному созданию сайта. CMS согласовывается.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад