Всем привет нужно внести корректировки в баннер в формате psd. В эту область https://prnt.sc/15gveho надо добавить проценты на которые падает логотип и разбивает их, вы нужно добавить кошелек в который залетают много долларов, Все должно ...
Сделать шалон для соц сетей
Добрый день!
Нужно сделать шаблон для инстаграма и вконтакте.
У меня уже есть в jpg. Но нужно сделать приближенный в psd.
Выбранный исполнитель
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