Сделать шалон для соц сетей

$10
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  2. Баннеры
Завершен10 заявок356 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать шаблон для инстаграма и вконтакте. 

У меня уже есть в jpg. Но нужно сделать приближенный в psd. 

4 года назад
mars0777
Евгений 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
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