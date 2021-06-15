Нужен статичный баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок622 просмотра

Формат файла: JPEG/PNG

Размер: 1200 x 628

Логотип и название компании пришлю вместе со шрифтом. Стиль текста, визуальный стиль баннера как в примере (Вложение)

Текст:Increase your Margin: Build a Brokerage in a Month

Другие элементы:

1. лого с названием компании

2. Главная иллюстрация:

Нарисовать стилизованный чарт с колонками, идея картинки ниже.

Заголовок чарта: Margin

Вертикальная ось без подписей и без цифр. Горизонтальная ось - подписаны месяцы. Последний месяц June 21. До этого взять 5-8 месяцев с конца 20 года. Точное количество не принципиально, надо руководствоваться внешним видом. Все месяцы до июня показывают низкие столбики, июнь в несколько раз выше. Столбец июня заливка цветом Exante. Остальные столбцы - другая заливка.

4 года назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$15
3 дня
Escrow
Дизайнер сделал баннеры в срок, быстро вносил правки, был постоянно на связи
Хороший клиент, рада сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры

  • Похожие заказы

  • Сделать баннеры для приложения Atomic Wallet

    Нужно сделать англоязычные баннеры, которые будут отображаться в интерфейсе мобильного приложения и десктопной версии. Подробнее тут - https://docs.google.com/document/d/1kQfEmDoOrKJuEY1xuHM_fyj3z2yHPtduPQgVVw1iDd4/edit#

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн листовки

    $2

    Образец http://i.prntscr.com/hfc-T7rfRRKLb0TEP8I2mQ.png Только делаем для строй компании У кого есть опыт красиво отрисовать Бюджет 100р

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайнер для нарезки картинок в подвал сайта

    Здравствуйте. Первое задание заменить в баннере цифру 40 на 57, после в подвале сайта нарезать не достающих картинок (PSD файлов к сожалению нет), нужно выполнить чтобы фон картинок уже имеющихся, не отличался друг от друга. ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сделать 3 баннера для интернет-магазина

    На главную страницу интернет-магазина сантехники нужно сделать 3 статически баннера размером 1140х410 пикселей. Основной ассортимент это - смесители для кухни, ванны, раковины, кухонные мойки и др. Также можно использовать призывную надпись на баннерах. Качество картинок ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн баннеров

    Нужно разработать несколько баннеров: 728х90 300х250 Без анимации, простой лаконичный стиль, вписывающийся в дизайн сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать рекламный банер

    Нужен качественный рекламный банер. Первый на тему мы открыли склад в Москве, теперь доступен самовывоз Второй на тему бесплатная доставка по Москве (на будущее) Посмотрите сайт, там есть банеры. ...

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 200 качественных MokUP в фотошоп

    Мне нужно сделать 200 качественных MokUP для визуализации вывески. Суть такая. Подставляем в MokUP любую надпись или лого. А из этого получается вот такой визуал. Т.е стена и фон остаются. Меняется только надпись. На месте ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    4 года назад