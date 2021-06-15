Нужен статичный баннер

Формат файла: JPEG/PNG

Размер: 1200 x 628

Логотип и название компании пришлю вместе со шрифтом. Стиль текста, визуальный стиль баннера как в примере (Вложение)

Текст:Increase your Margin: Build a Brokerage in a Month

Другие элементы:

1. лого с названием компании

2. Главная иллюстрация:

Нарисовать стилизованный чарт с колонками, идея картинки ниже.

Заголовок чарта: Margin

Вертикальная ось без подписей и без цифр. Горизонтальная ось - подписаны месяцы. Последний месяц June 21. До этого взять 5-8 месяцев с конца 20 года. Точное количество не принципиально, надо руководствоваться внешним видом. Все месяцы до июня показывают низкие столбики, июнь в несколько раз выше. Столбец июня заливка цветом Exante. Остальные столбцы - другая заливка.