Отрисовать рекламный банер

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Закрыт44 заявки773 просмотра

Нужен качественный рекламный банер.

Первый на тему мы открыли склад в Москве, теперь доступен самовывоз

Второй на тему бесплатная доставка по Москве (на будущее)

Посмотрите сайт, там есть банеры. Нужно все в этом стиле, в стиле сайта. (спецтовары.рф)

Работа не сложная.

4 года назад
Nikita_seomaster
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