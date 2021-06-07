Отрисовать рекламный банер

Нужен качественный рекламный банер.

Первый на тему мы открыли склад в Москве, теперь доступен самовывоз

Второй на тему бесплатная доставка по Москве (на будущее)

Посмотрите сайт, там есть банеры. Нужно все в этом стиле, в стиле сайта. (спецтовары.рф)

Работа не сложная.