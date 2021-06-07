Нужно разработать 21 креатив (статика) в двух размерах(сторис, лента) для школы английского языка
Баннер для размещения тем на форум
Здравствуйте, мне нужен банер для размещения тем на форумах. Сайт I-smm.ru, пример прикрепил.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Баннеры31 заявкаЗакрыт4 года назад
https://www.kibercar.com/product/airtouchperformance/ Нужно создать дизайн креатива под рекламу в фейсбуке 1 Картинка (3 формата) 2 Видео (2 формата) до 1 минуты. От Вас цена и сроки. ...Баннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны буквы в таких ячейках: B T H O A P T P A H Ячейки должны быть не одинаковые, а в точно таком ...Баннерынет заявокЗакрыт4 года назад
Постеры будут на Азербайджанском языке, но не стоит беспокоится, текст я вам передам, и объясню что куда. Посмотрите на прикреплённые файлы, нужно некоторые из них подкорректировать, или же воссоздать с нуля. Тема : дополнительные вспомогательные ...Баннеры34 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать 10 статичных баннеров для рекламы. Размеры 240х400 px Подробности в прикреплённом ТЗ и по запросу в личке. Указывайте цены в рублях, пожалуйста.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать шапку для сообщества ВК в минималистичном и строгом, но в то же время современном и стильном дизайне. Пример понравившейся концепции прикрепляюБаннеры32 заявкиЗакрыт4 года назад