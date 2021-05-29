Необходимо переделать Gif баннеры
Создание шапки ВК
Нужно сделать шапку для сообщества ВК в минималистичном и строгом, но в то же время современном и стильном дизайне. Пример понравившейся концепции прикрепляю
Заявки фрилансеров
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