Создание шапки ВК

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Закрыт32 заявки954 просмотра

Нужно сделать шапку для сообщества ВК в минималистичном и строгом, но в то же время современном и стильном дизайне. Пример понравившейся концепции прикрепляю

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