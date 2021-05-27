Баннер на главную страницу сайта

На главную страницу интернет магазина одежды необходим баннер.

Основной ассортимент это бренды Hollister и Abercrombie & Fitch, в целом брендовая оригинальная одежда из США. Изображений необходимо 3 шт. на каждый месяц, стиль должен быть летним. На баннере может присутствовать короткая надпись. Размер 1920x768.