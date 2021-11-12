Chekanov_m

Михаил Chekanov_m

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разрабатываю современные и функциональные сайты под ключ!

Уникальный дизайн + верстка макета на tilda.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

5 лет опыт работы в дизайне и разработке сайтов

Решаю сложные задачи и нахожу нестандартные решения на сайте, вне зависимости от ниши.

3 года опыт работы в интернет-маркетинге

Знаю, на чем сделать упор, чтобы сфокусировать внимание, и побудить к действию пользователя на сайте.

Базовое seo, бесплатно в рамках проекта

Базовая SEO-оптимизация позволит поисковикам Яндекс и Google сразу корректно проиндексировать сайт.

Возможно заключение договора

Защищает интересы как заказчика, так и исполнителя, обеспечивая прозрачность всех этапов работы.

Работаю с юр. лицами, ип, и физ. лицами

Принимаю оплату по безналичному расчету как самозанятый.

Комплексный подход к проекту

Написание текстов, разработка графики, 3D элементов, генерация изображений.

Связаться со мной можно в telegram

@chekanov_m

#7Tilda
#62Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#214
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1715327071462
год в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Внести правки в блок с услугами. Tilda
Tilda
Обращаюсь уже второй раз. Михаил выполнил очередную задачу качественно и в срок, работой доволен, рекомендую!
Работаем уже второй раз, все отлично!
Ответный отзыв
guest_1715327071462
год в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
год назад
Доработать внутреннюю страницу. Сайт на тильде
FigmaTilda
Огромное спасибо Михаилу, что так оперативно и качественно выполнил задачу. Есть в планах несколько задач, буду обязательно к вам повторно обращаться.
Точно поставленные задачи, приятное общение!
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нарисовать лендинг с адаптивами
Крутой дизайн! Рекомендую.
Хороший заказчик, понятное ТЗ и всегда на связи. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
AnastasiyaShemet
Анастасия 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн с адаптивами под мобильную и планшетную версию
Работа сделана быстро и качественно. В итоге результат превзошел ожидания. Следующий проект обязательно буду делать с вами. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстрая проверка и оплата. Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нарисовать страницу
Все отлично, рекомендую
Понятное ТЗ и всегда на связи. Спасибо за сотрудничество!
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