Уникальный дизайн + верстка макета на tilda.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
➖ 5 лет опыт работы в дизайне и разработке сайтов
Решаю сложные задачи и нахожу нестандартные решения на сайте, вне зависимости от ниши.
➖ 3 года опыт работы в интернет-маркетинге
Знаю, на чем сделать упор, чтобы сфокусировать внимание, и побудить к действию пользователя на сайте.
➖ Базовое seo, бесплатно в рамках проекта
Базовая SEO-оптимизация позволит поисковикам Яндекс и Google сразу корректно проиндексировать сайт.
➖ Возможно заключение договора
Защищает интересы как заказчика, так и исполнителя, обеспечивая прозрачность всех этапов работы.
➖ Работаю с юр. лицами, ип, и физ. лицами
Принимаю оплату по безналичному расчету как самозанятый.
➖ Комплексный подход к проекту
Написание текстов, разработка графики, 3D элементов, генерация изображений.
Связаться со мной можно в telegram
@chekanov_m
Портфолио
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