Разрабатываю современные и функциональные сайты под ключ!

Уникальный дизайн + верстка макета на tilda.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

➖ 5 лет опыт работы в дизайне и разработке сайтов

Решаю сложные задачи и нахожу нестандартные решения на сайте, вне зависимости от ниши.

➖ 3 года опыт работы в интернет-маркетинге

Знаю, на чем сделать упор, чтобы сфокусировать внимание, и побудить к действию пользователя на сайте.

➖ Базовое seo, бесплатно в рамках проекта

Базовая SEO-оптимизация позволит поисковикам Яндекс и Google сразу корректно проиндексировать сайт.

➖ Возможно заключение договора

Защищает интересы как заказчика, так и исполнителя, обеспечивая прозрачность всех этапов работы.

➖ Работаю с юр. лицами, ип, и физ. лицами

Принимаю оплату по безналичному расчету как самозанятый.

➖ Комплексный подход к проекту

Написание текстов, разработка графики, 3D элементов, генерация изображений.



Связаться со мной можно в telegram

@chekanov_m