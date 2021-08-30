AnastasiyaShemet

Анастасия AnastasiyaShemet

 
28 летПольша/Ополе
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Chekanov_m
Михаил 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн с адаптивами под мобильную и планшетную версию
Быстрая проверка и оплата. Отличный заказчик, рекомендую!
Работа сделана быстро и качественно. В итоге результат превзошел ожидания. Следующий проект обязательно буду делать с вами. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Chekanov_m
Михаил 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Разработка баннера
Благодарю за сотрудничество. Всегда на связи, грамотное ТЗ!
Работой довольна на все 100%. Получила прям то, что хотела. Однозначно рекомендую! Благодарю Михаила за очень оперативную и качественную работу.
Ответный отзыв
Chekanov_m
Михаил 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Создание дизайна Инстаграмм страницы
Благодарю за сотрудничество!
Доброго дня! Работа выполнена точно в срок с учётом всех моих пожеланий. Рекомендую Михаила как профессионала своего дела. Удачи Вам в вашей работе.
Ответный отзыв
Chekanov_m
Михаил 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Создать дизайн страницы
Все супер!
Работай очень довольна. Все мои пожелания были услышаны и я получила работу лучше чем даже ожидала. Благодарю Михаила за очень оперативную и качественную работу.
Ответный отзыв