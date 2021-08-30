AnastasiyaShemet

Необходимо сделать дизайн с адаптивами под мобильную и планшетную версию. Все подробности и прототип отправлю исполнителю в ЛС.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Необходимо сделать дизайн с адаптивами под мобильную и планшетную версию. Все подробности и прототип отправлю исполнителю в ЛС.
Добрый день! Необходимо выполнить баннер для сайта по продаже электронной техники. Контент, референсы, текст и фирменные цвета предоставим исполнителю.
Добрый вечер. У меня есть пример дизайна страницы, необходимо его немного доработать, создать фоны для хайлайтс.
Добрый день, есть шаблон дизайна для страницы в инсте, необходимо доработать. Примеры все предоставлю.