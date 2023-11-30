Внести пару мелких правок в сайт на друпале

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок107 просмотров
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https://tehnoroll.by/

Есть пару простых задач по этому сайту.

  1. Перестала работать карта (возможно проблема с API ключом)

  2. К номеру телефона добавить иконки мессенджеров

  3. В блоке с контактами добавить электронную почту.

18 дней назад
Chekanov_m
Михаил 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
16 дней назад