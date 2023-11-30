Нужно сделать вёрстку в Elementor из figma

Системы управления (CMS)Открыт10 заявок68 просмотров
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Есть макет в фигме и сайт. Нужно сделать в соответствии с макетом все подробности скину исполнителю. Оставляйте то для связи

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