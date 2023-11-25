Восстановить сайт

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Системы управления (CMS)Открыт7 заявок139 просмотров
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Мне требуется человек с опытом работы в CPanel и Evolution CMS
Сайт в какой-то момент перестал загружаться, была надпись на экране установите Evolution CMS.
После установки, я все ввел, подвязал базы данных и тд, но высвечивается какая-то ошибка
готов обсудить цену, ориентировочно 500 грн, но это можно обсудить.

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