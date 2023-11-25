Восстановить сайт

Мне требуется человек с опытом работы в CPanel и Evolution CMS

Сайт в какой-то момент перестал загружаться, была надпись на экране установите Evolution CMS.

После установки, я все ввел, подвязал базы данных и тд, но высвечивается какая-то ошибка

готов обсудить цену, ориентировочно 500 грн, но это можно обсудить.