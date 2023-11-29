Битрикс 24 + 1с битрикс

Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50.

И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии.

Задача.

Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24.

Исправить все ошибки которые будут при полном тестирование системы.

Настроить интеграцию Сайт + Б24, так же должны падать сообщение и заказы с сайта в Б24