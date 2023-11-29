Битрикс 24 + 1с битрикс

Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50.
И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии.
Задача.
Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24.
Исправить все ошибки которые будут при полном тестирование системы.
Настроить интеграцию Сайт + Б24, так же должны падать сообщение и заказы с сайта в Б24
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