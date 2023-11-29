Нужно написать скрипт на PHP 5.2 для google translate на платном api

Веб-программированиеЗавершен7 заявок206 просмотров
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Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api

Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается.

Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов.

Есть пример того, что работает

https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key='.$apiKey.'&q='.rawurlencode($text).'&source=ru&target=en

Но это не устраивает. Параметр q примимает до 5000 символов. А с функцией rawurlencode текст увеличивается в 3 раза. Текст с html тегами, поэтому нужна эта функция.

Есть https://translation.googleapis.com/language/translate/v2

Но тут я застрял. Не могу подключение настроить. И не знаю лимиты.

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PHP
25 дней назад
rustem-bakiev
Даниил 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
dzherelo
Виталий 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
25 дней назад
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1 день
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