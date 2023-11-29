Добрый день Задача: вынести все фото на отдельный сервер и подтягивать их на сайты, расположенные на основном сервере; массовая обработка фото при загрузке и редактировании. Что требуется в рамках задачи: 1) Развернуть ...
Нужно написать скрипт на PHP 5.2 для google translate на платном api
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Добрый день, разработчики!
Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api
Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается.
Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов.
Есть пример того, что работает
https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key='.$apiKey.'&q='.rawurlencode($text).'&source=ru&target=en
Но это не устраивает. Параметр q примимает до 5000 символов. А с функцией rawurlencode текст увеличивается в 3 раза. Текст с html тегами, поэтому нужна эта функция.
Есть https://translation.googleapis.com/language/translate/v2
Но тут я застрял. Не могу подключение настроить. И не знаю лимиты.
Кто поможет? Оплатим-заплатим
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