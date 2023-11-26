Сделать пуш подписку по клику на лендинге

Задача

Нужно чтобы при клике на страницу или отмене подписки на пуш уведомление происходила подписка. При стандартном запросе браузера так не сделать, но есть кастомное окно и может там есть возможность такое реализовать. На https://u2350742.trial.reg.site/ поднят wordpress с плагином perfectly push с кастомным окном подписки на котором можно попробовать сделать.