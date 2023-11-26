Сделать пуш подписку по клику на лендинге

Привет Задачи: 1. Сверстать, валидно, адаптивно, кроссбраузерно дизайн 2. Установить на WP и создать строк для редактирования через админку всего контента на сайте 3. Создать форму приема заявок с подключением почтового клиента и отправкой ...
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Задача
Нужно чтобы при клике на страницу или отмене подписки на пуш уведомление происходила подписка. При стандартном запросе браузера так не сделать, но есть кастомное окно и может там есть возможность такое реализовать. На https://u2350742.trial.reg.site/ поднят wordpress с плагином perfectly push с кастомным окном подписки на котором можно попробовать сделать.
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