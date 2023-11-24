С сайта Uplify брать инфу "Сегодня" в определенное время

Добрый день.

Есть сайт Uplify. (https://uplify.link/ru/26186) Надо с этого сайта в определенное время брать информацию из раздела ТОП Участников "Сегодня" и ее выводить или в телеграм канал или в отдельный файл. Жду ваши решения и цену ?