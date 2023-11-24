Правки в верстке

Задача состоит в том, чтобы с помощью этих скриптов, находящиеся в репозитории- https://github.com/JorrinKievit/restreamer получить ссылки в результате. Сейчас это скомпилировано как приложение для Windows, но надо использовать на своем сайте эти экстракторы которые ...