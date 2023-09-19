Реальный заказ! Адаптивная верстка крупного сайта по продажам квартир

Здесь я приложил все своё умение и старание, использовал все свои знания и даже приобрел новые.

Начнем с предыстории - этот заказ достался мне от другого верстальщика, заказ был с полностью прогоревшим сроком(нужно было уже натяжку делать) и поэтому было необходимо приступить к работе моментально и сделать все быстро, а главное качественно! Это обычное дело, если обращаться с заказом ко мне, необычно - переделывать за другим. Этот заказ был выполнен за 3 дня и 3 ночи: общее количество страниц - 10. И это с адаптивом, анимациями, сложным перестраиванием блоков и pixel perfect версткой

Во все страницы для ознакомления:

