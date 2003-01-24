master_lancer

Андрей master_lancer

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 часов назад
Качественная верстка сайтов
  • Внимательность
  • Целеустремленность
  • Усидчивость
Верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Rkhmelev
Хмелев 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
год назад
Доработки по сайту (cms Opencart)
Работаем второй раз. Готов обращаться еще.
Подробное ТЗ. Всегда на связи. Все хорошо!
Ответный отзыв
Rkhmelev
Хмелев 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
9 баллов
год назад
Доработка меню/верстка сайта (cms opencart)
задачи выполнены, обращусь повторно
Все ok!
Ответный отзыв
P2P
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
$20
10 баллов
год назад
Поправить сайт
Оперативно, вдумчиво, качественно
Четкое ТЗ. Всегда на связи. Все ok!
Ответный отзыв
rudy_vova
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
2 года назад
Внести правки на сайте
Спасибо огромное Андрею за выполненную работу. Задача была очень сложная, так как сайт был написан не опытным разработчиком. Андрей не побоялся взять за задачу и выполнил её отлично. Работа была выполнена качественно и в срок. Отдельно хотел отметить, что Андрей предложил интересное решение, которого не было в ТЗ, которое исправило ошибки и оптимизировало сайт :) Всем советую работать с Андреем!
Владимир хорошо описал задачу, всегда был на связи! Все OK!
Ответный отзыв
sta1ker2009
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Верстка меню Битрикс
Работа выполнена отлично! Профессионально выполнены все пункты ТЗ и были даны консультации по другим вопросам.
Четкое ТЗ! Все ok!
Ответный отзыв