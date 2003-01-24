Качественная верстка сайтов
- Внимательность
- Целеустремленность
- Усидчивость
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Портфолио
- Верстка макета ShopHealthy172 просмотра
- Верстка макета Restaurant152 просмотра
- Верстка макета LandX143 просмотра
- Верстка макета GymPlus122 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
год назад
Работаем второй раз. Готов обращаться еще.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ. Всегда на связи. Все хорошо!
$50
9 баллов
год назад
задачи выполнены, обращусь повторно
Ответный отзыв
Все ok!
$20
10 баллов
год назад
Оперативно, вдумчиво, качественно
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Всегда на связи. Все ok!
$13
10 баллов
2 года назад
Спасибо огромное Андрею за выполненную работу. Задача была очень сложная, так как сайт был написан не опытным разработчиком. Андрей не побоялся взять за задачу и выполнил её отлично. Работа была выполнена качественно и в срок. Отдельно хотел отметить, что Андрей предложил интересное решение, которого не было в ТЗ, которое исправило ошибки и оптимизировало сайт :) Всем советую работать с Андреем!
Ответный отзыв
Владимир хорошо описал задачу, всегда был на связи! Все OK!
$20
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена отлично! Профессионально выполнены все пункты ТЗ и были даны консультации по другим вопросам.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ! Все ok!