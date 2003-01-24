Спасибо огромное Андрею за выполненную работу. Задача была очень сложная, так как сайт был написан не опытным разработчиком. Андрей не побоялся взять за задачу и выполнил её отлично. Работа была выполнена качественно и в срок. Отдельно хотел отметить, что Андрей предложил интересное решение, которого не было в ТЗ, которое исправило ошибки и оптимизировало сайт :) Всем советую работать с Андреем!