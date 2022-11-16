Необходимо выполнить фиксированную верстку двух небольших страниц по предоставленному макету. При удовлетворительном результате возможна дальнейшая разработка. Ожидается качественная реализация с соблюдением всех требований к верстке.
Доработки по сайту (cms Opencart)
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