Доработки по сайту (cms Opencart)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки548 просмотров

Согласно ТЗ

Opencart
3 года назад
Rkhmelev
Хмелев 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Работаем второй раз. Готов обращаться еще.
Подробное ТЗ. Всегда на связи. Все хорошо!

Заявки фрилансеров

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
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