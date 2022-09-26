Сделать фиксированную верстку 2 небольших страниц по макету

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок229 просмотров

в случае удовлетворительного результата будет продолжение разработки

3 года назад
guest_16639092200495
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anlanis
Никита 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Хорошо сработал, оперативно выполнил заказ, ответил на возникшие вопросы, выбрал оптимальные варианты решения поставленных задач. Буду обращаться, спасибо за работу)
Отличный заказчик. Четкое поставленное ТЗ, моментальные ответы на все вопросы. Был бы рад поработать с вами еще!

Заявки фрилансеров

Олександр
 
41 год
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Роман
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Anlanis
Никита 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олег
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
33 отзыва(-1)
3 года назад
Вениамин
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Елена
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Социальная сеть и сайт знакомств

    Разработать сайт знакомств с функционалом для размещения фотографий и почтовых ящиков. Включить платные услуги, такие как SMS-переводы и VIP-статус. Главная страница должна содержать разделы: дни рождения, активные пользователи, топ-300, последние комментарии и фотографии. Обеспечить закрытие интимного контента для неавторизованных пользователей. Пример сайта будет предоставлен после обсуждения условий.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать вёрстку на Joomla 3

    $10

    Требуется доработка готовой вёрстки на Joomla 3 по макету. Необходимо вставить оставшиеся элементы, а также поработать со шрифтами и разметкой. Основная работа уже выполнена, требуется завершить проект.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать красивый слайдер на React (можно swiper.js)

    Требуется разработать красивый слайдер на React с возможным использованием библиотеки swiper.js. Необходима качественная HTML-верстка для обеспечения корректного отображения и функциональности слайдера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить мобильную версию сайт

    Необходимо исправить проблему на мобильной версии сайта vapeadept.ru для устройств iOS, где страница автоматически прокручивается вверх при нажатии. Проблема не наблюдается на Android. Подробности можно увидеть в приложенном видео.

    AndroidiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макеты и создать сайт интернет-магазина

    Требуется верстальщик или программист для создания интернет-магазина на WP или OpenCart. Задача включает сверстку 15 макетов, перенос всех товаров и страниц с текущего сайта, а также реализацию различных функций, таких как регистрация пользователей, интеграция с платежными системами, создание личных кабинетов и настройка доставки. Ожидается ответственный подход исполнителя и готовность к взаимодействию.

    Node.jsOpencartWordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать правки верстки на сайте WP

    Ищем специалиста для внесения правок в верстку сайта на WordPress (msk-legal.ru). Подробное техническое задание доступно в проекте. Требуется оперативность и возможность обсуждения деталей голосом. Гарантирована достойная оплата.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натяжка сайта на wordPress и доработка фич.

    Требуется натяжка сайта на WordPress с готовой версткой для тренажера английских слов. Необходимо реализовать вход/регистрацию, отправку обратной формы и интеграцию с платежной системой Fondy. Предоставлен архив с файлами проекта, обсуждение деталей и сроков будет в личном порядке.

    HTMLJavaScriptSCSSWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Платіжна система на сайт

    Необхідно підключити платіжну систему WayForPay для сайту з уже готовою версткою. Після вибору послуги та успішної оплати, система повинна відправляти команди в RCON консоль та зберігати дані про транзакцію в базі даних. Включає 7 послуг з обробкою інформації: id, nickname, date, price, service.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка одной страницы

    Требуется выполнить вёрстку одной страницы на основе уже готовых 8 страниц. Необходимо использовать шапку и футер, а также создать содержимое страницы. Ищем опытного верстальщика для завершения проекта.

    HTML-верстка105 заявок
    Закрыт
    3 года назад