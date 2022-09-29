Доработать вёрстку на Joomla 3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок790 просмотров

Необходимо готовую вёрстку на Joomla доработать по макету.

Всё стили уже прописаны, блоки расставлены. Вся основная работа уже сделана. 

Нужно только вставить оставшиеся элементы с макета и поработать со шрифтами и разметкой. 

Исполнитель заболел, поэтому нужна доработка. 

Пишите свой телеграм, обсудим детали. 

Joomla
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Странная площадка. Ещё проект не завершён
Спасибо за работу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Бекжан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Елена
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать красивый слайдер на React (можно swiper.js)

    Требуется разработать красивый слайдер на React с возможным использованием библиотеки swiper.js. Необходима качественная HTML-верстка для обеспечения корректного отображения и функциональности слайдера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить мобильную версию сайт

    Необходимо исправить проблему на мобильной версии сайта vapeadept.ru для устройств iOS, где страница автоматически прокручивается вверх при нажатии. Проблема не наблюдается на Android. Подробности можно увидеть в приложенном видео.

    AndroidiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макеты и создать сайт интернет-магазина

    Требуется верстальщик или программист для создания интернет-магазина на WP или OpenCart. Задача включает сверстку 15 макетов, перенос всех товаров и страниц с текущего сайта, а также реализацию различных функций, таких как регистрация пользователей, интеграция с платежными системами, создание личных кабинетов и настройка доставки. Ожидается ответственный подход исполнителя и готовность к взаимодействию.

    Node.jsOpencartWordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать правки верстки на сайте WP

    Ищем специалиста для внесения правок в верстку сайта на WordPress (msk-legal.ru). Подробное техническое задание доступно в проекте. Требуется оперативность и возможность обсуждения деталей голосом. Гарантирована достойная оплата.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натяжка сайта на wordPress и доработка фич.

    Требуется натяжка сайта на WordPress с готовой версткой для тренажера английских слов. Необходимо реализовать вход/регистрацию, отправку обратной формы и интеграцию с платежной системой Fondy. Предоставлен архив с файлами проекта, обсуждение деталей и сроков будет в личном порядке.

    HTMLJavaScriptSCSSWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Платіжна система на сайт

    Необхідно підключити платіжну систему WayForPay для сайту з уже готовою версткою. Після вибору послуги та успішної оплати, система повинна відправляти команди в RCON консоль та зберігати дані про транзакцію в базі даних. Включає 7 послуг з обробкою інформації: id, nickname, date, price, service.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка одной страницы

    Требуется выполнить вёрстку одной страницы на основе уже готовых 8 страниц. Необходимо использовать шапку и футер, а также создать содержимое страницы. Ищем опытного верстальщика для завершения проекта.

    HTML-верстка105 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить проблему со слайдером Swiper

    Требуется решить проблему с навигацией слайдера Swiper на многостраничном сайте. Работа займет около 15 минут. Ищем специалиста, который поможет разобраться с подключением и настройками слайдера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад