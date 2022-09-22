Доброго времени суток!

Основная задача - это переделка сайта Cargen.ru и перенос его на новый движок (и всех текущих товаров) с последующим обслуживанием сайта.

Ищу верстальщика\программиста для создания интернет-магазина на WP или OpenCart (что выбрать под цели и функционал сайта готов обсудить с Вами).

В первую очередь нужно сверстать макеты сайта - https://www.figma.com/file/FWXmJYa2eSe0mS3YGnBYHY/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0?node-id=0%3A1

Мы отрисовали порядка 15 макетов и адаптив к ним. Ссылка на макеты выше.

Во вторую очередь перенести все товары и страницы с текущего сайта на новый движок.

В третью очередь, реализовать следующий функционал на сайте:

1. Регистрация сайта. Разработка личного кабинета с возможностью заполнения нужных

полей. Восстановление пароля. Выбор при регистрации: физические лица, юридические

лица.

2. Подключение платежной системы Яндекс.Касса (ЮKassa). https://yookassa.ru/ либо любой другой.

3. Функция выгрузки прайс-лист, разных типов цен (для оптовых покупок и дилерских).

4. Разработка личного кабинета для дилера, показ новинок каталога, дилерских цен, бонусов и скидок.

5. Разработка корзины.

6. Реализация “умного поиска” (поиск по артикулу, наименованию, свойствам товара, с подсказкой).

7. Настройка функции геолокации (определения города и сохранения его на всем протяжении сеанса пользователя). Подмена номера (ip телефония) в зависимости от геолокации и др. параметров.

8. Настройка фильтра в каталоге по свойствам товаров.

9. Настройка интеграции функции доставки со СДЭК, КСЕ, Деловые линии.

10. Разработка раздела “Где купить”, с показом на карте Яндекса ближайших дилеров с завязкой на геолокации пользователя.

11. Разработка фильтра в каталоге по маркам автомобилей.

12. Разработка фильтра в каталоге по свойствам разъемов.

13. Подключение и настройка модулей для выгрузки товаров в маркетплейсы: Озон, WB и др.

14. Интеграция с 1С. (Выгрузка товаров в\из 1С.)

На выходе должен получиться тот же сайт cargen.ru, но на новом движке (сейчас битрикс), на новом дизайне (см. макеты) с доп. функциями которые описаны выше.

Ищу ответственного исполнителя, который не пропадает и может быть на связи текстом и голосом (telegram, whatsapp).

Посмотрите пожалуйста ТЗ и макеты и оставьте свою заявку.

Спасибо!