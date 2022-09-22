Ищем специалиста для внесения правок в верстку сайта на WordPress (msk-legal.ru). Подробное техническое задание доступно в проекте. Требуется оперативность и возможность обсуждения деталей голосом. Гарантирована достойная оплата.
Сверстать макеты и создать сайт интернет-магазина
Доброго времени суток!
Основная задача - это переделка сайта Cargen.ru и перенос его на новый движок (и всех текущих товаров) с последующим обслуживанием сайта.
Ищу верстальщика\программиста для создания интернет-магазина на WP или OpenCart (что выбрать под цели и функционал сайта готов обсудить с Вами).
В первую очередь нужно сверстать макеты сайта - https://www.figma.com/file/FWXmJYa2eSe0mS3YGnBYHY/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0?node-id=0%3A1
Мы отрисовали порядка 15 макетов и адаптив к ним. Ссылка на макеты выше.
Во вторую очередь перенести все товары и страницы с текущего сайта на новый движок.
В третью очередь, реализовать следующий функционал на сайте:
1. Регистрация сайта. Разработка личного кабинета с возможностью заполнения нужных
полей. Восстановление пароля. Выбор при регистрации: физические лица, юридические
лица.
2. Подключение платежной системы Яндекс.Касса (ЮKassa). https://yookassa.ru/ либо любой другой.
3. Функция выгрузки прайс-лист, разных типов цен (для оптовых покупок и дилерских).
4. Разработка личного кабинета для дилера, показ новинок каталога, дилерских цен, бонусов и скидок.
5. Разработка корзины.
6. Реализация “умного поиска” (поиск по артикулу, наименованию, свойствам товара, с подсказкой).
7. Настройка функции геолокации (определения города и сохранения его на всем протяжении сеанса пользователя). Подмена номера (ip телефония) в зависимости от геолокации и др. параметров.
8. Настройка фильтра в каталоге по свойствам товаров.
9. Настройка интеграции функции доставки со СДЭК, КСЕ, Деловые линии.
10. Разработка раздела “Где купить”, с показом на карте Яндекса ближайших дилеров с завязкой на геолокации пользователя.
11. Разработка фильтра в каталоге по маркам автомобилей.
12. Разработка фильтра в каталоге по свойствам разъемов.
13. Подключение и настройка модулей для выгрузки товаров в маркетплейсы: Озон, WB и др.
14. Интеграция с 1С. (Выгрузка товаров в\из 1С.)
На выходе должен получиться тот же сайт cargen.ru, но на новом движке (сейчас битрикс), на новом дизайне (см. макеты) с доп. функциями которые описаны выше.
Ищу ответственного исполнителя, который не пропадает и может быть на связи текстом и голосом (telegram, whatsapp).
Посмотрите пожалуйста ТЗ и макеты и оставьте свою заявку.
Спасибо!
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