Вёрстка сайта

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Закрыт94 заявки1195 просмотров

Необходимо сверстать 8 страниц сайта

3 года назад
xipsovich
28 лет
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Заявки фрилансеров

Алина
 
21 год
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Была
месяц назад
26 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
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Фарход
 
23 года
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Был
3 года назад
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Артем
 
19 лет
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Чингиз
 
28 лет
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Денис
 
46 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
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Илья
 
25 лет
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3 года назад
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Владислав
 
31 год
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Дима
 
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Саидазим
 
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Мордюк
 
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Арсен
 
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Тимофей
 
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Станислав
 
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Никита
 
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Давит
 
36 лет
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6 месяцев назад
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Радаєв
 
26 лет
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2 года назад
1 отзыв
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Арман
 
23 года
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17 часов назад
12 отзывов(-2)
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Богдан
 
21 год
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2 года назад
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Анастасия
 
28 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Аскар
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
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Мехман
 
19 лет
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Роман
 
21 год
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Абдулла
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Абдуганиев
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
год назад
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Гульбахыт
 
25 лет
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3 года назад
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Алексей
 
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2 года назад
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Чембаєв
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
8 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Сергей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данило
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Айбек
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тигран
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Сергей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
3 года назад
#1
HTML-верстка
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Заур
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арам
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
3 года назад
Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мунич
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Адиль
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
26 отзывов
3 года назад
Даниил
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Борис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
63 отзыва
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Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
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52 отзыва(-1)
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Валид
 
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Якуп
 
30 лет
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2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
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14 дней назад
11 отзывов
3 года назад
Роман
 
18 лет
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год назад
3 года назад
Владимир
 
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Олег
 
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Никита
 
19 лет
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год назад
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Артём
 
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Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Вениамин
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Елена
 
23 года
6 лет в сервисе
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2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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Константин
 
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3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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