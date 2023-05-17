Привет, привет
Всем привет, меня зовут Дмитрий, я создаю сайты.
Если вы думали о своем сайте-портфолио, сайте-визитке или продвижении своего продукта с помощью сайта. Я могу решить вашу проблему.
Мой портфолио: www.dimafomaa.online
Навыки:
• HTML/SASS|SCSS.
• JavaScript, jQuery.
• БЭМ/Flex-box/Grid.
Я пишу понятный код, который легко читается.
Так же у меня есть ютуб канал где я делюсь созданием интересных решений верстки
www.youtube.com/dimafomaa
Буду рад сотрудничеству.
Портфолио
- My portfolio1 просмотр
- Vr/Ar туры1 просмотр
- Модульный домнет просмотров
- Mujoнет просмотров
- Fast food1 просмотр
- App1 просмотр
- Комплекс витаминов 4ood1 просмотр
- D.food2 просмотра
- Himoнет просмотров