Привет, привет

Всем привет, меня зовут Дмитрий, я создаю сайты.

Если вы думали о своем сайте-портфолио, сайте-визитке или продвижении своего продукта с помощью сайта. Я могу решить вашу проблему.

Мой портфолио: www.dimafomaa.online

Навыки:

• HTML/SASS|SCSS.

• JavaScript, jQuery.

• БЭМ/Flex-box/Grid.

Я пишу понятный код, который легко читается.

Так же у меня есть ютуб канал где я делюсь созданием интересных решений верстки

www.youtube.com/dimafomaa

Буду рад сотрудничеству.